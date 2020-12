Unikatowe maszyny parowe w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Mimo panującej pandemii, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu nie próżnuje. W poniedziałek (30.12) dotarły do placówki trzy unikatowe maszyny parowe. Są to: angielska lokomobila przewoźna Ruston Proctor z 1898 r., niemiecki, stacjonarny silnik parowy Bergedorfer Eisenwerk z ok. 1893 r. i polski, stacjonarny silnik parowy Cegielski z 1901 r. Wszystkie maszyny są w pełni sprawne technicznie. Zakup był możliwy m.in dzięki wsparciu samorządu województwa podlaskiego.