Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu nieczynne do odwołania

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jest jedną z dwóch placówek muzealnictwa rolniczego w Polsce. Liczy około 30 tys. eksponatów, a jego zbiory prezentowane są na kilkudziesięciu ekspozycjach stałych. Do muzeum przybywa rocznie ok. 60 tys. turystów.



Jest to Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego. Placówka wpisana jest też do Państwowego Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury.



oprac. Anna Augustynowicz