Codziennik Muzealny - Lasy - dobro wspólne. Refleksja niecodzienna ..., ale jak najbardziej na dziś

Temat lasów, w poniedziałek, 20 kwietnia 2020r. wydaje się jak najbardziej na miejscu. To właśnie od dziś, po ponad trzech tygodniach, lasy znowu stają przed nami otworem. To też znakomity czas, aby przypomnieć, że o to wspólne dobro i piękno musimy dbać. W „dzień otwarcia lasów” polecamy kolejny „Codziennik Muzealny” z Ciechanowca autorstwa starszego kustosza Muzeum Rolnictwa, Stanisława Kryńskiego. Temat główny – oczywiście lasy . Zapraszamy do lektury!