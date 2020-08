"Chatbot Kluk" - zapytaj księdza Kluka o muzeum !

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka pozyskało środki z programu NCK „Kultura w sieci” na stworzenie aplikacji mobilnej „Chatbot Kluk”. Program w oparciu o technologię przetwarzania języka naturalnego odpowiada na pytania dotyczące ciechanowieckiego muzeum. Za jego pośrednictwem goście mogą sprawdzić m in. godziny otwarcia instytucji, ceny biletów, dojazd, informacje o bieżących i nadchodzących wydarzeniach, zapoznać się z działalnością muzeum – poznać historię instytucji, dowiedzieć się o zakresie jej działalności, uzyskać informację o wystawach stałych bez wychodzenia z domu. Poza wyżej wspomnianymi, aplikacja umożliwia dostęp do dwóch modułów. Pierwszy to „Zielnik” tj. przewodnik po ziołach , który umożliwia rozpoznawanie wybranych gatunków ziół, ich właściwości i zastosowania. Kolejny moduł to „Retrotechnika”, który daje turystom dostęp do największej w kraju kolekcji zabytkowych, sprawnych technicznie lokomobil parowych (11 sztuk) oraz ciągników (57 sztuk).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line. Program jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii.

źródło: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

oprac. Aneta Kursa