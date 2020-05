Na konto każdego z uczniów wpłynie aż 4 tysiące złote, które mogą wydać na pomoce naukowe, ale i wycieczki, książki. To podziękowanie za ich wytężoną pracę i bardzo dobre wyniki w nauce przyznane przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Ale żeby zyskać uznanie w oczach komisji przyznającej stypendia trzeba było pochwalić się nie tylko średnią co najmniej 5,0 – choć i średnie 6,0 nie należały do rzadkości. Trzeba było wykazać się tym czymś ekstra, czymś co wyróżnia uczniów zdolnych od wybitnych.