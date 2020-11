„Najlepszą inwestycją – inwestycja w człowieka”! Marszałek nagrodził najzdolniejszych podlaskich uczniów

- W tym roku zarząd województwa przyznał 22 osobom stypendia na łączną kwotę blisko 90 tys. zł. Serdecznie gratuluję laureatom, i cieszę się, że możemy was wspierać – mówił Artur Kosicki.

Jednocześnie dodał, że satysfakcja z przyznanych nagród jest niepełna, bo w związku z panującą pandemią i obowiązującymi ograniczeniami nie wszyscy uczniowie mogli spełnić wymagane kryteria dotyczące udziału w konkursach i olimpiadach. Dlatego tegoroczna lista stypendystów jest krótsza niż w latach ubiegłych.

- Jesteśmy w bardzo trudnym czasie, obostrzenie dotyczą nie tylko nauki w szkołach, ale również organizacji różnego rodzaju konkursów, olimpiad, które są wyznacznikiem tego aby móc ubiegać się o stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego. Dlatego nie jesteśmy do końca zadowoleni – podkreślał marszałek - Mamy ogromną nadzieję, że już w przyszłym roku wszystko wróci do normy, będziemy mogli nagrodzić więcej osób, a przede wszystkim spotkać się z laureatami już nie online, ale bezpośrednio.

Jak wyjaśniała Bożena Nienałtowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (UMWP) o przyznanie stypendium za rok szkolny 2019/2020 mogli się ubiegać uczniowie z podlaskich szkół, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen min. 5,0. i zdobywali najwyższe noty w olimpiadach, konkursach i turniejach wiedzy na szczeblach: wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Z 93 wniosków stypendialnych, które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego, 22 uczniów spełniło wymagane kryteria.

Jednym z tegorocznych stypendystów jest Maciej Kuliś – tegoroczny absolwent I liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Jak podkreślał podczas połączenia online, otrzymane pieniądze to znakomite wsparcie nie tylko w edukacji, ale też w innych przedsięwzięciach.

- Dla każdego z nas to stypendium jest ogromną pomocą i inspiracją do dalszych działań. Myślę, że to są dobrze zainwestowane pieniądze, w dobra przyszłość nie tylko naszą, ale też całego społeczeństwa – mówił laureat.

Nawiązując do wypowiedzi Macieja Kulisia, marszałek podkreślił, że potencjał edukacyjny województwa podlaskiego jest bardzo duży, a najlepszą inwestycją jest inwestycja w człowieka.

Pełna lista stypendystów Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w załączeniu.



Aneta Kursa

fot. Piotr Babulewicz

***

Stypendium za rok szkolny 2019/2020 otrzymał każdy uczeń z województwa podlaskiego, który uzyskał łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:



1) średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;



2) był co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu /olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponad wojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/ międzynarodowym lub co najmniej dwukrotnie finalistą konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.



Z 93 wniosków stypendialnych, które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku, 22 uczniów spełniło powyższe kryteria.



Wzięto pod uwagę następujące olimpiady z roku szkolnego 2019/2020, uwzględnione w wykazach, ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej: