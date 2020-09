Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne nagrody przyznano pięciu osobom. Są to:

• Bernard Zbigniew Kossakowski – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży;

• Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;

• Bożena Arcimienko – nauczycieli przedmiotów zawodowych w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

• Joanna Stabińska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;

• Iwona Puciłowska – konsultant ds. szkolnictwa zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

Marek Malinowski, składając jak najlepsze życzenia nagrodzonym, podziękował za wkład w rozwój podlaskiej oświaty.

– Każdy, kto ma dzieci, czegóż sobie życzy – zdrowia i dobrego wykształcenia – Marek Malinowski odniósł się do sfer, które ma pod swoją pieczą. – Państwo w tym drugim aspekcie macie wielkie zasługi i za to Wam dziękujemy.

Marek Olbryś życzył przedstawicielom podlaskiej oświaty dużo wytrwałości, odporności na stres i życzliwości od ludzi i władz.

– To piękny, ale wymagający zawód. Chcący się w nim spełnić, zmuszeni są do wielu wyrzeczeń i pozanormatywnych godzin pracy – mówił wicemarszałek. – My będziemy Państwa wspierać, to możemy obiecać i zagwarantować, że jesteście pod naszą dobrą jurysdykcją.

Bożena Nienałtowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP, przypomniała, że - zwane dziś potocznie Dniem Nauczyciela - święto upamiętnia powołanie 14 października 1773 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Ustanowiono je w 1972 r., od 1982 r. obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej.





Tekst i fot.: Małgorzata Sawicka