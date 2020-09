Przed nami finał Konkursu Podlaska Marka 2019

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów, organizowany nieprzerwanie od kilkunastu lat i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów. W ciągu kilkunastu lat o nagrodę rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. W tym roku, ze względu na panująca epidemię konkurs Podlaska Marka stał pod dużym znakiem zapytania.

- Stanęliśmy przed bardzo trudną decyzją jeśli chodzi o organizację konkursu, ale przez wzgląd na oczekiwania społeczne i też z chęci zachowania ciągłości plebiscytu, który stał się już tradycją naszego regionu, podjęliśmy to wyzwanie – mówił marszałek Artur Kosicki.





Gala finałowa w wyjątkowym wydaniu

Każdą edycję plebiscytu kończy gala finałowa, podczas której poznajemy zwycięzców konkursu. W tym roku uroczystość będzie miała nieco inny charakter niż dotychczas.

Na dużej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej wręczone zostaną nagrody dla laureatów edycji 2019, jednak widownię tworzyć będą widzowie przed ekranami komputerów, gdyż cała uroczystość transmitowana będzie na żywo online.





- Ze względów bezpieczeństwa bezpośredni udział w uroczystości wezmą jedynie laureaci, członkowie kapituły, zarząd województwa i radni wojewódzcy, czyli niezbędne minimum, żeby przeprowadzić finał konkursu w warunkach bezpiecznych, ale też zgodnych z procedurą konkursu – powiedział marszałek.





Księgarnia TaniaKsiążka.pl – Podlaską Marką Konsumentów. Rekordowa liczba głosów

Wydarzeniem towarzyszącym Konkursowi Podlaska Marka jest plebiscyt internetowy Podlaska Marka Konsumentów. W tym roku głosami internautów laur zwycięzcy przypadł księgarni internetowej Taniaksiążka.pl. Przy okazji tego plebiscytu padł też rekord oddanych głosów.

- W tegorocznej edycji konkursu Podlaska Marka Konsumenta oddano ponad 12 tys. głosów, co dobitnie świadczy o olbrzymim zainteresowaniu konkursem – podkreślał marszałek.



Warto dodać, że księgarnia internetowa Taniaksiążka.pl zdobyła ponad 3,5 tys. głosów.

Magdalena Łyżnicka-Sanczenko zwróciła też uwagę, że księgarnia przygotowała znakomitą animację stworzoną specjalnie w związku ze startem w konkursie.





- To jest wspaniałe w tym konkursie, że nie tylko my jako organizatorzy promujemy plebiscyt, ale też nominowani uczestnicy mają w tym czynny udział. Promują i siebie, i konkurs, i region. I o to nam właśnie chodzi – mówiła.



Laureat głosowania internetowego odbierze nagrodę podczas Gali Finałowej 10 września.



Zdobywaj Nagrody z Podlaską Marką

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym Podlaskiej Marce Konsumentów jest powołany z myślą o głosujących konkurs „Zdobywaj Nagrody z Podlaską Marką”. Nagrody trafiają do autorów najciekawszych komentarzy zamieszczanych pod „postem konkursowym”.





- Pytania konkursowe dotyczyły głownie województwa podlaskiego, naszej kultury, bogactwa naturalnego – mówiła Magdalena Łyżnicka-Sanczenko - To był celowy zabieg, bo przecież konkurs odbywał się w okresie wakacyjnym i chodziło nam o przyciągnięcie do naszego regionu jak największej ilości turystów.



Udział w konkursie wzięło 150 uczestników, a wybrano dziewięciu laureatów. Do wygrania był m.in. sprzęt sportowy, elektroniczny czy biżuteria.



Finał Konkursu Podlaska Marka 2019 już 10 września, o godz. 18.00. Przypomnijmy, że spośród 27 nominowanych zostanie wybranych dziewięciu zwycięzców w kategoriach Produkt Użytkowy, Produkt Spożywczy, Odkrycie, Inwestycja, Kultura, Wydarzenie, Społeczeństwo i po raza pierwszy kategorie: Biznes i Projekt 4.0.

Lista nominowanych znajduje się tutaj .



Podczas Gali nie zabraknie niespodzianki artystycznej. Też, jak co roku, poznamy nazwisko Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego.





Organizatorem Konkursu Podlaska Marka jest Marszałek Województwa Podlaskiego, a obsługę przedsięwzięcia prowadzi Departament Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.



Aneta Kursa

fot.: Małgorzata Sawicka