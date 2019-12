„Czarna Dama”- podlaski kryminał w wersji pełnometrażowej już w marcu na ekranach kin

W poniedziałek ( 18.11) odbyła się konferencja prasowa z udziałem twórców filmu. Udział w spotkaniu wziął również Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

- Z całą pewnością, jako zarząd województwa będziemy wspierali takie niekonwencjonalne przedsięwzięcia, bo to jest znakomita promocja regionu, i co ważne, przy udziale rodzimych twórców – mówił marszałek Derehajło.

Stanisław Derehajło dodał, że zarząd województwa pracuje nad utworzeniem specjalnego funduszu, z którego będą wspierane m.in. filmowe inicjatywy.

Mroczne lata dwudzieste

"Czarna Dama" to fabularna produkcja filmowa, której akcja rozgrywa się na terenach przedwojennej Białostocczyzny. - To historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, o których usłyszałem od dyrektora Muzeum Podlaskiego Andrzeja Lechowskiego. Akcja dzieje się w dwudziestoleciu międzywojennym, w takim czasie, kiedy Białystok był sterroryzowany wieścią, że po mieście krąży mordercza Czarna Dama. Historia jest mglista i niejasna, dlatego tworzy wspaniałą bazę do zbudowania historii głównej bohaterki – mówi autor scenariusza i współreżyser Krzysztof Szubzda.

Iga, w tej roli Izabela Wilczewska (na co dzień aktorka Białostockiego Teatru Lalek), uciekając przed trudną przeszłością wraca do rodzinnego Białegostoku. Okazuje się jednak, że w prowincjonalnym mieście, gdzie przeplatają się historie tajemniczej podlaskiej sekty, polskich i rosyjskich sąsiadów oraz mafijnych interesów żydowskiego półświatka, niełatwo znaleźć schronienie. Jednak największym zagrożeniem może okazać się jej własna przeszłość. - To dramatyczna, smutna postać z tragiczną przeszłością – mówi o swojej bohaterce Izabela Wilczewska.

Białystok w roli głównej

Twórcy starali się odtworzyć w filmie atmosferę przedwojennego Białegostoku i okolic. - Białystok gra tu niewątpliwie główną rolę, chcieliśmy pokazać kultowe miejsca, te istniejące jak Kamienica Ginsburga i te których już nie ma, dlatego odrestaurowaliśmy cyfrowo Hotel Ritz, chcemy też pokazać Wielką Synagogę, której już nie ma a była dość wyrazistym punktem na mapie ówczesnego Białegostoku – mówił Łukasz Seweryński, który wspólnie z Krzysztofem Szubzdą reżyseruje film.

Zdjęcia powstawały również w Supraślu i Drohiczynie. Częśc zdjęć powstała też na podlaskiej wsi.

Pełnometrażowa „Czarna Dama” swoją kinową premierę będzie miała 26 marca 2020 w kinie Helios.

W filmie zobaczymy aktorów białostockich scen teatralnych m.in. Ryszarda Dolińskiego, Krzysztofa Dziermę, Katarzynę Siergiej, Patryka Ołdziejewskiego, Adama Zielenieckiego, a także pochodzącego z Białegostoku znakomitego aktora filmowego Adama Woronowicza.

***

"Czarna Dama" (120 min.) - premiera 26 marca 2020 r.

Scenariusz Krzysztof Szubzda

Reżyseria Krzysztof Szubzda i Łukasz Seweryński

Zdjęcia Paweł Jankowski (autor filmu „Cząstka Podlasia”)

Muzyka zespoły Klezmafour oraz Conconance Trio

Kostiumy Elwira Horosz.

Producentem i pomysłodawcą filmu jest Mucha na dziko S. C.

ak