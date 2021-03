Wiosna jest kobietą. Badania profilaktyczne w USK

Cytologia, badanie USG piersi oraz konsultacje z zakresu ginekologii endokrynologicznej – to podstawy w dbaniu o własne zdrowie.

- Personel szpitala i uczelni w związku z pandemią, ma dużo więcej pracy – mówi dr Barbara Bebko, Pielęgniarka Naczelna USK, pomysłodawca akcji. – Jak to się mówi, szewc bez butów chodzi. I myślę, że podobnie jest z naszymi paniami, które zapominają o sobie. Stąd też akcja, przypominająca, by na wiosnę zadbać o swoje zdrowie.

W USK działają normalnie wszystkie poradnie, przyjęcia ani operacje nie zostały wstrzymane. Jednak pacjentów nie zgłasza się tylu, co przed pandemią.

- Tą akcją chcemy przypomnieć, że koronawirus nie zlikwidował innych chorób, że profilaktyka jest nadal najlepszą metodą dbania o własne zdrowie – tłumaczy prof. Paweł Knapp, szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii USK.

Podobnie o profilaktyce przypomina dr hab. Monika Zbucka-Krętowska.

- Panie unikają badań kontrolnych, tłumacząc się, że jest pandemia i wszystko jest pewnie pozamykane. A nasze poradnie działają normalnie, wykonujemy badania i zapraszamy do nas nie tylko przy okazji takich akcji, ale także w normalne dni – zachęca dr hab. Monika Zbucka-Krętowska, kierownik Zakładu Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego, która wsparła akcję, udzielając bezpłatnych porad.

Ograniczenia związane z reżimem sanitarnym spowodowały, że wydarzenie nie miało tak barwnej oprawy, jak we wcześniejszych edycjach. Tym razem panie umawiane były na konkretne godziny, by zminimalizować do minimum możliwość kolejek czy nadmiaru osób w poczekalni.

Tylko do południa wykonano 40 badań cytologicznych, a lista chętnych pań do badania USG piersi i konsultacji ginekologicznych wypełniła się do ostatniego miejsca.

Organizatorami akcji byli: Uniwersyteckie Centrum Onkologii USK, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz Stowarzyszenie „Eurydyki”. W akcję włączyła się również prof. Urszula Łebkowska, kierownik Zakładu Radiologii.





źródło i fot.: USK

oprac.: Anna Augustynowicz