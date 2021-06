W najbliższą sobotę, 26 czerwca, rusza kolejny OnkoRejs Granicami Polski 2021. To ogólnopolski marsz dla osób chorych onkologicznie. Powstał po to, by aktywizować osoby chore i pokazać im, że rak to nie wyrok i że każdy powinien mieć marzenia i je spełniać oraz po to, by nagłośnić wagę badań profilaktycznych. Maszerować może każdy – chory, wyleczony lub osoba wspierająca.