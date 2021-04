Strefa Rodzica otwarta w białostockiej Śniadecji

Strefa Rodzica w Śniadecji została uruchomiona jako 35. takie miejsce w Polsce, w ramach programu społecznego firmy Budimex SA. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2013 r. i ma na celu tworzenie specjalnych miejsc przyjaznych rodzicom i małym pacjentom na dziecięcych oddziałach.

- To wspaniałe przedsięwzięcie, które z pewnością poprawi komfort podczas pobytu małych pacjentów w szpitalu. Chorowanie dziecka to niełatwe doświadczenie i dla malucha, i dla rodzica. Przyjazna przestrzeń, w której ojcowie i mamy mogą spędzać czas w placówce medycznej ze swoimi dziećmi jest niezwykle potrzebna – mówi o przedsięwzięciu marszałek Artur Kosicki. – Jestem przekonany, że dzięki Strefie Rodzica, mali pacjenci tego oddziału będą szybciej wracać do zdrowia.