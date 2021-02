Śniadecja gotowa na przyjęcie małych pacjentów

- Dzięki tej inwestycji poprawi się zarówno jakość świadczonych usług, jak i komfort leczenia tych najmłodszych, najważniejszych dla nas pacjentów - powiedział marszałek. – Cieszy nas, że Wojewódzki Szpital w Białymstoku ciągle się rozwija.

Jak przypomniał, tylko za czasów kadencji obecnego zarządu województwa, Śniadecja otrzymała z budżetu województwa prawie 24 mln zł dotacji, niemal 26 mln zł ze środków europejskich i niespełna 9 mln zł z budżetu państwa. Dodał też, że ma nadzieję na realizację kolejnych takich inwestycji.

- Spełniamy ważną rolę, bo jesteśmy takim oddziałem, który uzupełnia pracę Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – podkreślał Cezary Nowosielski, dyrektor szpitala, dziękując zarządowi województwa za wsparcie oraz swoim pracownikom, za to, że w tak trudnym „covidowym” roku, inwestycja została sprawnie doprowadzona do końca.

Z myślą o pacjentach i ich rodzicach

Remont objął pomieszczenia techniczne i socjalne dla pracowników, poradnie specjalistyczne na parterze oraz sale oddziału pediatrii mieszczące się na pierwszym piętrze, a także znajdujące się tam gabinety zabiegowe, lekarskie, pokoje lekarzy, dyżurki nocne, pomieszczenia szkolne i pokój nauczycielski.

Na oddziale jest 30 łóżek dla małych i starszych dzieci. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w węzły sanitarne. Podczas remontu pomyślano o rodzicach chorych dzieci. W salach są rozkładane fotele, by w okresie choroby mogli być przy swoich pociechach. W budynku znajduje się też przeznaczony dla nich pokój socjalny.

W najbliższym czasie oddział oraz poradnie doposażone zostaną w nowoczesną aparaturę medyczną, m.in.: USG, EKG, holtery.

W ciągu roku Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Śniadecji przyjmuje ok. 1400 małych pacjentów, a poradnie świadczą nawet 7 tys. porad.

Koszt remontu to ponad 10 mln zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na ten cel podlaski samorząd przekazał ponad 7,6 mln zł z funduszy unijnych, a kolejne, prawie 2,7 mln zł, pochodzi z budżetu województwa.

Realizacja projektu unijnego pozwoliła także na zakup aparatury medycznej do Oddziału Ginekologiczno–Położniczego szpitala. To m.in. aparat USG, platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń, monitor 3D do zabiegów ginekologicznych, wanna porodowa.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku jest podmiotem nadzorowanym przez Województwo Podlaskie.

tekst: Małgorzata Sawicka

red.: Marcin Nawrocki

fot.: Piotr Babulewicz