Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Prawo do indywidualnego wyboru, samodzielne i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia - to główne tematy czwartkowej (28.11) konferencji, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada w przyszłym tygodniu – 3 grudnia. Udział w nim wzięli: Anna Drabarz, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Bożena Tomaszewska, zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.