Dwa szpitale z regionu z dodatkowymi pieniędzmi na walkę z koronawirusem

Dodatkowe pieniądze pozwolą jeszcze skuteczniej walczyć z koronawirusem tym ośrodkom, które realizują już projekty wspólnie z partnerami z Białorusi. Są to Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku oraz Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

- Około 1,5 mln zł to kwota przeznaczona dla szpitala w Białymstoku, a ponad 1 mln zł to kwota przeznaczona szpitalowi w Suwałkach – zdradził szczegóły marszałek Kosicki. – Oczywiście środki te będą wydatkowane na zakup aparatury, środków ochrony i innych rzeczy potrzebnych do skutecznej walki z Covidem, w tym też testów.

Trzeci ze szpitali wojewódzkich – Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży niestety nie mógł ubiegać się o dodatkowe środki, ponieważ nie jest beneficjentem projektu w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina.

„Śniadecja” zainwestuje w sprzęt i środki ochrony osobistej

Białostocka placówka realizuje obecnie dwa transgraniczne projekty ze szpitalami w Mińsku i Grodnie.

- W ramach projektu realizowanego we współpracy ze szpitalem w Mińsku zakupimy sprzęt niezbędny szczególnie na oddziale intensywnej terapii, który będzie uzupełnieniem dotacji przekazanej nam przez urząd marszałkowski na zakup respiratorów – mówił Cezary Nowosielski, dyrektor szpitala.

Będzie to ponad 50 sztuk sprzętu.

- Na szczególną uwagę zasługują nowoczesne kontrolery ciśnienia pacjentów izolowanych z Covid-19. Będą to także moduły wieloparametrowe do monitorowania funkcji życiowych pacjentów – dodał dyrektor Nowosielski.

Zakupione zostaną także środki ochrony osobistej: 1200 szt. jednorazowych kombinezonów ochronnych i tyleż samo fartuchów, rękawiczki, a także testy wykrywające koronawirusa o wartości ok. 100 tys. zł.

Realizacja drugiego projektu pozwoli na zakup 36 sztuk sprzętu, w tym m.in. stanowiska monitorowania pacjentów i łóżka intensywnej terapii oraz testów dla pacjentów przyjmowanych na usługi planowe i środków ochrony osobistej.

Nowosielski poinformował, że zakupy sprzętu niezbędnego do opieki nad pacjentami w ciężkich stanach z powodu koronawirusa zostały już rozpoczęte.

Szpital w Suwałkach doposaży oddział zakaźny

W ramach projektu realizowanego ze szpitalem w Grodnie Szpital Wojewódzki w Suwałkach otrzyma dodatkowe 300 tys. euro.

- A to wszystko się przekłada na możliwości zakupu większej liczby aparatury i sprzętu – mówił Adam Szałanda, dyrektor placówki.

Szpital kupi ponad 30 jednostek aparatury i sprzętu medycznego, który doposaży oddział zakaźny. Będzie to m.in. defibrylator, łóżka szpitalne, aparaty do dializ. Jednak większość środków ma być przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej.

- Są nam niezbędne, bo szpital wchodzi w okres przyjęć planowych, gdzie ilość tych środków będzie musiała być zwiększona – zaznaczył Szałanda.

Marszałek Kosicki pytany podczas konferencji o realizację Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego, poinformował, że pierwsze transze w jego ramach są już przekazywane jego beneficjentom (ok. 11 mln zł).

Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski