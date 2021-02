Szczepienia tematem drugiego Forum Podlaskich Rad Seniorów

W sieci krąży wiele niesprawdzonych treści na temat COVID-19 i szczepień, mających zapobiegać chorobie. Z tym chaosem informacyjnym stykają się też seniorzy, którzy - jako osoby w grupie ryzyka – często, niestety, mu ulegają. Pierwsza część spotkania poświęcona była próbom rozwiania wątpliwości.

Marszałek, który zaczął od złożenia życzeń wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta, po raz kolejny już zadeklarował swoją chęć poddania się szczepieniu.

- Dziękuję, że ten temat został podjęty i będziecie przekonywać seniorów, mieszkańców województwa do tego, żeby się zaszczepili. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie i już niedługo będziemy mogli wrócić do normalności, a ja będę mógł spotkać się z państwem osobiście - mówił marszałek Kosicki.

Dlaczego koronawirus jest szczególnie groźny dla osób starszych?

Zaproszone ekspertki: prof. Barbara Bień, Konsultant Wojewódzki ds. Geriatrii, członek Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz prof. Joanna Zajkowska, Podlaski Wojewódzki Konsultant ds. Epidemiologii odpowiadały na pytania przygotowane przez poszczególne rady seniorów z regionu. Do jednych z najbardziej nurtujących należały te dotyczące skuteczności szczepionki i tego, czym właściwie ona jest.

- Jest to podanie dla organizmu informacji o zagrożeniu, mówi z kim mamy do czynienia i jak można na niego zareagować. W ten sposób przygotowujemy nasz układ immunologiczny – mówiła prof. Zajkowska. - Wszystkie szczepionki prowadzą do tego samego celu – łatwiejszej walki z zagrożeniem – dodała.