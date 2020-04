Dwór Miłosza w Krasnogrudzie, to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w regionie. Od 2011 r. ma tu swoją siedzibę Międzynarodwe Centrum Dialogu działające przy sejneńskim Ośrodku "Pogranicze- sztuk, kultur, narodów". Ale droga do przywrócenia świetności zabytkowi nie była prosta. O przebiegu prac rewitalizacyjnych opowiada fotoreportaż Michała Moniuszki z "Pogranicza...". Zapraszamy do obejrzenia!