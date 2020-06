Zachwycające poletka doświadczalne w Krzyżewie

„Dni Pola” to dwudniowa impreza, promująca dobre praktyki rolnicze i wybór sprawdzonych odmian - od zbóż, przez rzepak i ziemniaki, do roślin wysokobiałkowych, takich jak bobik czy soja. Co roku specjaliści zakładają w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie ponad 12 tysięcy poletek, żeby znaleźć najlepsze odmiany do uprawy w naszym regionie. Tegoroczne warsztaty odbyły się w dniach 18-19 czerwca, uczestniczył w nich m.in. Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.