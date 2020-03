Zabawa w szczytnym celu. W Sokółce odbył się V Karnawałowy Bal Charytatywny

Celem tegorocznej zabawy było zebranie funduszy na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, w szczególności na dofinansowanie ich rehabilitacji w czasie półkolonii w okresie letnim.

- Jesteśmy dziś tutaj dlatego, że chcemy pomóc osobom niepełnosprawnym - bawiąc się, pomagamy. Ta misja pomocy, którą realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, jak również Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”, jest niezwykła. Jest to wsparcie na szerokim polu, nie tylko praktyczne, codzienne, ale przede wszystkim wsparcie poprzez zakup wszystkich wyjazdów terapeutycznych, gdzie podopieczni będą mogli się rehabilitować - mówił starosta Piotr Rećko.



Wśród głównych sponsorów tegorocznego balu charytatywnego znalazł się Zarząd Województwa Podlaskiego, w którego imieniu marszałek Burnos przekazała na licytację m.in. upominki sygnowane logo województwa, zaprojektowane przez Elwirę Horosz oraz pięknie wydane albumy. Łącznie - z darowizn, licytacji i loterii - udało się zebrać niemal 17,5 tys. zł (stan na 22.02).

- W ubiegłym roku zebraliśmy 20.000 zł i środki te przeznaczyliśmy na półkolonie organizowane w 2019 roku i turnus rehabilitacyjny, który realizowany będzie w 2020 roku, w pierwszych dwóch tygodniach czerwca. Przełożyliśmy realizację tego turnusu na ten rok, ponieważ musieliśmy zebrać dodatkowe pieniądze, bo wyjazd jednego dziecka na turnus rehabilitacyjny to koszt około 4.000 zł. Żeby zebrać środki na wyjazd 15 podopiecznych, to jest bardzo duża kwota. Udało się nam pozyskać dodatkowe fundusze i Fundacji PZU i Programu „Jaka to melodia”. Jesteśmy gotowi na to, aby 15 podopiecznych skorzystało z tej formy rehabilitacji” – mówiła podczas balu Beata Tur, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”.

O oprawę muzyczną wieczoru zadbał DJ Wojciech Olechno, a główną atrakcją był występ grupy Cyrkplozja z Różanegostoku, która pokazała fire show, pokaz taneczny w wykonaniu Marcina Piszczatowskiego i Angeliki Tworkowskiej oraz występ muzyków - Radosława Kopra i Roberta Jurco.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce jest placówką edukującą dzieci i młodzież niepełnosprawną umysłowo, począwszy od stopnia lekkiego po głęboki. Placówka dysponuje profesjonalnie wyposażonymi klasopracowniami oraz gabinetami specjalistycznymi do zajęć rewalidacyjnych. Uczniowie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze i turystyczne, uczestniczą w życiu kulturalnym i sportowym na szczeblu powiatu, regionu, kraju.



źródło i foto: Powiat Sokólski

oprac. Anna Augustynowicz