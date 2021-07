Wąskotorowa Kolejka Leśna w Puszczy Białowieskiej

To jedna z większych atrakcji turystycznych i edukacyjnych w tej części Polski. Wąskotorowa kolejka leśna w Nadleśnictwie Hajnówka w Puszczy Białowieskiej działa nieprzerwanie od 1916 roku. Kiedyś woziła drewno, teraz turystów. Podróż kolejką pozwala podziwiać otaczającą naturę i chłonąć niesamowite zapachy i niepowtarzalne barwy Puszczy Białowieskiej. Wyprawa zaczyna się w miejscowości Hajnówka i wiedzie jedenastokilometrowym odcinkiem do uroczyska Topiło. Podróż trwa około 3 godz. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji!