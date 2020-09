Drugi dzień (01.09) Up To Date Festival zaskoczył koncertową lokalizacją. Organizatorzy zabrali uczestników w malownicze okolice Goniądza, gdzie uraczyli ich muzyką takich wykonawców jak: Vi, Raroh, Birds ov Paradise i Retina.it. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z drugiego dnia festiwalu, którego partnerem jest Województwo Podlaskie.