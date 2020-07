„Szlakiem podróży Jana Pawła II” – wystawa w Podlaskim Instytucie Kultury

Wystawę prac zgłoszonych do XXI Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej Województwa Podlaskiego można oglądać od środy (15.07) w białostockich „Spodkach” przy ul. Rocha 14. Podlaski Instytut Kultury zorganizował tegoroczny przegląd pod hasłem „Szlakiem podróży Jana Pawła II” włączając się w ten sposób w obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Prace uczestników będzie można oglądać do 24 sierpnia. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z wystawy!