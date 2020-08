Każdego roku pielgrzymi w dniu Święta Przemienienia Pańskiego przybywają tłumnie na Świętą Górę Grabarkę, by wziąć udział w uroczystych obchodach. Ludzie od setek lat przychodzą do sanktuarium z prośbami i modlitwą o pomoc. Tysiące z nim pozostawiło tu swoje krzyże, od których miejsce to nazywane jest niekiedy „Górą Krzyży”.