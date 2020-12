Zapraszamy do spaceru po Sokółce, gdzie pewnego razu, dawno temu, królowa Bona nie mogła odnaleźć drogi do dworu, a gdy chodziła po okolicy na jej ramię usiadł sokół i wskazał drogę do domu i stąd wzięła się nazwa Sokółka. Zachęcamy do jej obejrzenia na zdjęciach.