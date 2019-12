Koncert charytatywny Fundacji Naszpikowani

Kamil Bednarek i zespół Out of Frame to gwiazdy Koncertu Charytatywnego – Nowy Wymiar Pomocy towarzyszącego wtorkowej (05.11.) Gali Fundacji Naszpikowani w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W wydarzeniu wziął udział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.