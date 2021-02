Czas na sanie!

Dawniej, kiedy śnieg leżał we wschodniej Polsce od grudnia do marca, sanie były najlepszym zimowym środkiem transportu. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ma w swoich zbiorach kilkanaście tego typu pojazdów, używanych od końca XIX wieku do połowy XX wieku. Zwiedzając wystawę stałą „Środki transportu wiejskiego” (już niedługo będzie to możliwe), można zobaczyć wiele typów sań, od prostych zajdek służących do przewozu drewna, po tapicerowane sanie dworskie.