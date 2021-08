9. urodziny marki MO.YA Fashion

Barbara Piekut słynie z zamiłowania do haute couture - to dział luksusowego krawiectwa, zajmujący się tworzeniem ubrań na zamówienie dla konkretnego klienta. Projekty jej autorstwa od początku do końca szyte są w Polsce, z dbałością o każdy detal, w krótkich seriach, co czyni je absolutnie wyjątkowymi i niepowtarzalnymi.

Suknie ślubne i wieczorowe dla marki MO.YA pokazywane były m.in. w Paryżu, Mediolanie, czy Berlinie. Ubrania z metką firmy noszą polskie gwiazdy, m.in.: Justyna Steczkowska, Kasia Cerekwicka, Paulina Sykut-Jeżyna, Agnieszka Kaczorowska, Maria Niklińska, Joanna Racewicz, Izabela Zwierzyńska, Anna Dec, czy Anna Piszczałka.

Kolekcje Barbary Piekut prezentowane były w takich pismach i portalach, jak: Avanti, Twój styl, LaMode.info, BE Magazine, Hedonist Magazine, czy Elements Magazine, wydawany w Nowym Yorku. Projektantka była wielokrotnie nagradzana, m.in. zdobyła tytuł „Podlasianka 2016”, „Sukces roku 2019”. Jej suknia jako jedna z ośmiu z całej Polski zakwalifikowała się do finału „New Look Design Refresh. Zdobyła również nagrodę Kwartalnika „Moda&Styl" za kolekcję „Snow Queen”.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Kamil Timoszuk