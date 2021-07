Po prawie dwuletniej przerwie jedno z najbardziej znanych muzycznych wydarzeń regionu powróciło do Suwałk. W tym roku na deskach kilku festiwalowych scen prezentują się polscy artyści tacy jak Martyna Jakubowicz, The Breakout, Kasa Chorych, Adam Zalewski Trio, Two Timer, Bl Blues Band, czy Romek Puchowski. Suwałki żyją bluesem już od czwartku, 8 lipca, i stan ten potrwa do niedzieli. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z piątkowych koncertów.