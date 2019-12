XIV Koleżeński Bieg Sylwestrowy w Grajewie

W programie biegi dzieci i młodzieży w następujących kategoriach: przedszkolacy i klasy „O”, klasy I – II, klasy III – IV, klasy V – VI oraz kl. VII - VIII. Dla nich przygotowano dystanse od 200 do 500 m. Odbędzie się też bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn (trzeba mieć ukończone 16 lat) na dystansie ok. 3200 m. Mile widziane będą karnawałowe przebrania. Zapisy do biegu otwartego tuż przed rozpoczęciem biegów.

W tym roku przed biegami odbędzie się sztafeta na dystansie 35 km z okazji jubileuszu KS Maratonka. W sztafecie może pobiec 3 – 5 uczestników, którzy pobiegną na dystansie 500 m dla każdego po zmianie. Kiedy wszystkie sztafety pokonają dystans 35 km bieg będzie zakończony. Informacje szczegółowe na stronie maratonka.pl

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów i drogą mailową od osób upoważnionych do organizacji Biegu Sylwestrowego: Waldemar Szycik 516 109-383 waldi8463@wp.pl , Krzysztof Borawski 605 241-188 borawski@grajewiak.pl Regulamin na www.maratonka.pl

To będzie znakomita okazja, by odpocząć od świątecznego stołu i poruszać się przed uciechami nocy sylwestrowej. Organizatorzy zapewniają drobne upominki, słodycze i gorące napoje. W trakcie imprezy wspólne śpiewanie kolęd.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty Powiatu Grajewskiego i Burmistrza Miasta.

mat.rg.

oprac.ak

fot.: pixabay