Wygrajmy dla Podlaskiego Turystyczne Mistrzostwa Blogerów!

Podlaskie w tegorocznych mistrzostwach reprezentują Ania i Michał z kanału i bloga podróżniczego Podróże w Naturze.

Razem pokażmy jak wygrywa PODLASKIE. Wpływ na wygraną naszych reprezentantów mają Wasze działania w Internecie. Klikajcie, czytajcie i udostępniajcie wpisy z bloga, Facebooka oraz Instagrama Podróże w Naturze i sprawcie, że Podlaskie stanie na podium. Lajki, komentarze - wszystko to także będzie miało wpływ na wynik naszego regionu. Zaś od 10 do 24 listopada wystartuje internetowe głosowanie na stronie mistrzostw: https://mistrzostwablogerow.polska.travel/ Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na Podlaskie!

Ania i Michał, twórcy bloga Podróże w Naturze cenią sobie podróże na jakość, nie na ilość. Jak najbliżej natury i blisko lokalnych mieszkańców. Jak mówią: "Natura nie ma swojego działu marketingu, dlatego PR robimy jej my".

A Podlaskie ma czym się szczycić! Mnóstwo parków naturalnych, lasów, puszcz i jezior, a także unikatowe na mapie naszego kraju bogactwo kulturowe. Podróże w Naturze pokazali nam już północ Podlaskiego i swoje ulubione miejsca w tej okolicy. Teraz odkrywają Podlasie, by podzielić się z Wami szlakiem drewnianej i kolorowej architektury Podlasia. Będzie ciekawie, jesiennie i kolorowo - czyli podlasko!

Trzymajcie kciuki za nasze województwo i naszych reprezentantów!

Film z Podlaskiego zobaczycie niebawem na kanale YouTube podróżników.

Zamieszczony film pochodzi od podmiotu zewnętrznego. Materiał będący w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nie został przez niego, ani na jego rzecz wytworzony, ani nabyty. W związku z tym nie stosuje się do niego przepisów Ustawy dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

oprac. Paulina Dulewicz

fot. Podróże w Naturze