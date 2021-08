Ekologiczny relaks na jeziorze Szelment Wielki

WOSiR Szelment w tym sezonie letnim poszerzył swoją ofertę. Do dyspozycji turystów został oddany najnowszy, ekologiczny katamaran. Jest to jednostka praktycznie samowystarczalna, ładowana poprzez panele fotowoltaiczne. Nowy katamaran elektryczny Escobart 625 to typ łodzi, posiadający dwa połączone sztywno kadłuby umieszczone równolegle względem siebie. Posiada silnik Torqueedo 2kW, baterie oraz system fotowoltaiczny, co pozwala na całodniowe pływanie spacerowe bez konieczności ładowania. To pierwsza tego typu jednostka pływająca na Pojezierzu Suwalskim.

Katamaran przeznaczony jest do rejsów wycieczkowych po jeziorze, które obecnie odbywają się w formie wynajmowania na godziny.

- W połowie sierpnia wystartują także rejsy, które będą odbywały się dwa razy dziennie. Na ten moment oferujemy czarterowanie naszej jednostki pływającej, która cieszy się dużym zainteresowaniem – poinformowała Halina Kempińska, Specjalista ds. organizacji imprez i marketingu w WOSiR Szelment.

Do wyboru jest rejs katamaranem ze sternikiem trwający do dwóch godzin. Dorośli zapłacą za bilet 25 zł, młodzież do 17 lat – 15 zł, a dzieci do lat 6 – 5 zł. Można też wybrać opcję wynajmu katamaranu. Czarter jednogodzinny kosztuje 150 zł, do 3 godz. – 400 zł, każda kolejna godzina to dodatkowe 150 zł. Możliwe jest czarterowanie ze sternikiem, którego koszt wynosi dodatkowe 40 zł za 1 godz.

- Średni rejs po jeziorze Szlement Wilki trwa mniej więcej dwie godziny. Można w spokojnym tempie cieszyć się pływaniem w ciszy, gdyż katamaran jest bardzo cichy – powiedział Janusz Andruczyk, Kierownik Zespołu Wyciągów w WOSiR Szelment

Na pokładzie może przebywać jednocześnie mx. 10 osób. Nie ma ograniczeń wiekowych, ośrodek oferuje także kapoki w różnych rozmiarach.

Turyści przebywający nad jeziorem Szelment Wielki mogą skorzystać również z innych atrakcji przygotowanych przez WOSiR, tj. parku wodnego o raz desek SUP.

- Staramy się sukcesywnie rozszerzać naszą ofertę, w związku z tym w tym sezonie oferujemy rejsy oraz atrakcje dla młodszych i starszych - park wodny – podsumował Janusz Andruczyk

WOSiR Szelment jest spółką Samorządu Województwa Podlaskiego.

Paulina Dulewicz

red.: Aneta Kursa

fot.: Piotr Babulewicz