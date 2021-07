Nowe atrakcje turystyczne w Szelmencie

W czasie tegorocznego sezonu ośrodek nad jeziorem Szelment Wielki podobnie jak w poprzednim roku przyciągnął olbrzymią liczbę turystów. Świadczy o tym brak miejsc w bazie noclegowej na przełomie lipca i sierpnia.

Nowe atrakcje wodne

Dmuchany tor przeszkód to atrakcja, z której po raz pierwszy w tym sezonie korzystają turyści. To jedyne miejsce w północno-wschodniej Polsce, gdzie tor przeszkód znajduje się na otwartym akwenie. Cieszy się on dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Częścią parku wodnego są m.in. pływający most, drabinka, kładka równoważna, wieża do wspinaczki, trampolina, z której można wyskoczyć do wody oraz zjeżdżalnia.

Kolejną nowością dostępną dla przyjezdnych są deski SUP, co jest skrótem angielskiego określenia Stand Up Paddle. W wolnym tłumaczeniu oznacza wiosłowanie na stojąco. Są to deski przypominające deskę windsurfingową, ale są od niej dłuższe. Dołączone jest do nich wiosło, które służy do sterowania sprzętem.

Od połowy lipca na wyposażeniu ośrodka dostępny jest również w pełni samowystarczalny katamaran. Panele fotowoltaiczne uzupełniają zapotrzebowanie pojazdu na energię elektryczną. Będzie on przeznaczony do rejsów wycieczkowych po jeziorze, które będą odbywały się w najbliższej przyszłości. Aktualnie możliwe jest jedynie wynajęcie sprzętu na godziny.

Restauracja, leżaki na plaże oraz powstające domki

Od 30 maja turyści mogą również korzystać z bazy gastronomicznej. Nad jeziorem otwarta jest restauracja „Jesionowa Góra”, z bogatym jadłospisem, który zaspokoi apetyty miłośników wodnych zabaw.

Dostępne będą również leżaki. Będzie można je wypożyczyć na cały dzień i relaksować się na plaży. Zwłaszcza, że cena jest wyjątkowo niska, bo wynosi jedynie 10 zł.

Niebawem na szczycie Jesionowej Góry powstaną także domki modułowe. Będzie ich 12. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.

V edycja Alei Olimpijczyków i Mistrzów Sportu pod koniec lata

Ośrodek zaprasza miłośników sportu na corocznie organizowane wydarzenie przez Fundację im. Wojciecha Fortuny. Impreza odbędzie się 10 września. Już po raz piąty zostaną odsłonięte kolejne tablice pamiątkowe poświęcone gwiazdom polskiego sportu. Nowych płyt będzie 14. Wzniesiony będzie również jeden obelisk.

Turyści mogą rezerwować pokoje od 15 sierpnia. Od tego terminu część pokojów zostanie zwolniona przez grupy sportowe, które co roku trenują na terenie ośrodka. Przyjezdni mogą płacić za usługi noclegowe Bonem Turystycznym.



Szczegółowe informacje o atrakcjach ośrodka możemy znaleźć tutaj.



Cezary Rutkowski

red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

fot.: Anna Augustynowicz oraz WOSiR Szelment