MKS Ślepsk Malow Suwałki kończy sezon Plusligi na 7. Miejscu

Ostatni czas dla sportu na całym świecie jest bardzo chaotyczny. Nie inaczej było w polskiej siatkówce. Poprzedni sezon został przerwany ze względu na pandemię koronawirusa, a początek nowych rozgrywek też przyniósł nam dużo zaskoczeń. W tym wszystkim uczestniczyli gracze Ślepska. Pierwszy trener oraz kilku zawodników otrzymało pozytywny wynik na koronawirusa i klub z Suwałk musiał pauzować.

Cały sezon Ślepska to niewątpliwie prawdziwy rollercoaster. W pewnym momencie podopieczni Andrzeja Kowala pojawili się nawet w czołówce Plusligi. Najgorszy okres przypadł jednak na początek roku 2021. W okresie od 16 stycznia do 10 lutego Biało-niebiescy zanotowali serię sześciu porażek z rzędu i awans do play-off trochę się oddalił. Na szczęście ostatnie trzy mecze rundy zasadniczej to zwycięstwa Ślepska i rzutem na taśmę zajęli ósmą pozycję – ostatnią gwarantującą awans do play-off.

Zasady dobierania meczów rundzie Play-off są nieubłagane. Ślepsk jako ostatni zespół, który awansował do tej rundy musiał się zmierzyć z najlepszą drużyną w lidze. Była to Zaksa Kędzierzyn-Koźle, czyli zespół który w tym sezonie grać będzie w finale Ligi Mistrzów! Zaskoczenia nie było. Faworyci pewnie pokonali w dwumeczu klub z Suwałki 2:0 (3:1, 3:1).

Po porażce z jedną z najlepszych zespołów w Europie przyszedł czas na ostateczne rozstrzygnięcie. Biało-niebiescy o 7 miejsce grali z Aluron CMC Warta Zawiercie. Pierwszy mecz przyniósł pewne zwycięstwo 3:1, w rewanżu jednak górą takim samym wynikiem był zespół z Zawiercia. Do wyłonienia 7. najlepszej drużyny w kraju potrzebny był więc złoty set, który zawodnicy Ślepska zdołali przechylić na swoją stronę.

Bartłomiej Modzelewski