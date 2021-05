Marijn van den Berg z Holandii zwycięzcą pierwszego etapu Orlen Wyścigu Narodów!

Orlen Wyścig Narodów to jedyna impreza w Polsce wchodząca w skład cyklu UCI Puchar Narodów dla kolarzy do lat 23. Startują w niej najbardziej utalentowani zawodnicy z całego globu, którzy rywalizują w barwach reprezentacji narodowych.

Samorząd Województwa Podlaskiego to jeden z partnerów tego wyjątkowego wyścigu.

- Oprócz emocji sportowych to była bardzo dobra promocja województwa i jego stolicy. Podczas transmisji mogliśmy podziwiać cały urok naszego regionu – wspaniałą przyrodę, architekturę – mówił marszałek Artur Kosicki. - Jestem przekonany, że dzięki temu wydarzeniu udało się zareklamować Podlaskie – zachęcić sportowców i kibiców, również tych sprzed telewizorów, do tego, żeby tu wrócili, by odwiedzali nasz region.