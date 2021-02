Białostoccy lekkoatleci wystąpią w Halowych Mistrzostwach Europy

Dla naszej kulomiotki będzie to jej drugi start w halowym championacie Starego Kontynentu. Poprzednio – w 2019 roku w Glasgow, zajęła ona wysokie – 5. miejsce. Co ciekawe, w eliminacjach o awans do finału tamtejszej edycji Halowych Mistrzostw Europy (ME) ustanowiła ona swój rekord życiowy – 18 m 63 cm.

Natomiast Damian Czykier już 3-krotnie startował w Halowych ME. Niestety za każdym razem w swojej sportowej specjalności (60 m ppł) nie udało mu się zakwalifikować do finału tych zawodów. Za to podczas ME-2019 w Glasgow wraz z kolegami ze sztafety 4 x 400 metrów był o krok od medalu, gdyż Polacy zajęli wówczas po wyjątkowo emocjonującym biegu 4. lokatę.

Dodajmy jeszcze, iż historia startów lekkoatletów z naszego regionu w Halowych Mistrzostwach Europy liczy sobie już 44 lata. Jako pierwsza wystąpiła w nich w 1977 roku w San Sebastian – Elżbieta Krawczuk (Juvenia Białystok), zajmując wówczas 13. miejsce w skoku wzwyż. Ta sama zawodniczka, cztery lata później – w 1981 roku w Grenoble osiągnęła jednak ogromny sukces, zdobywając srebrny medal.

Następnie, w 2005 roku również srebro w Halowych ME rozgrywanych w Madrycie wywalczyła kulomiotka Podlasia Białystok – Krystyna Zabawska. Kolekcję medalowych wyników naszych lekkoatletów w tej imprezie uzupełnia brązowy krążek, po który w 2015 roku w Pradze sięgnęła w skoku wzwyż – Kamila Lićwinko (także z klubu Podlasie Białystok).

oprac.: Jerzy Górko

red.: Władysław Tokarski

fot.: Kamil Timoszuk/archiwum UMWP