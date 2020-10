Rekordowe 2.4 mln. złotych na renowację zabytków z budżetu województwa podlaskiego. To 1 milion 400 tysięcy więcej niż przed rokiem. Kolejne wielomilionowe wparcie otrzymają DPS-y oraz podmioty kształcenia zawodowego. To był bardzo obfity tydzień w podejmowanie ważnych decyzji. W tym radiowym spotkaniu również o przesuniętym terminie na konkurs dotyczący finansowania terenów inwestycyjnych. Wnioski można składać do 15 maja, a nie 30 kwietnia.