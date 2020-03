Apel zarządu województwa do mieszkańców regionu w związku z koronawirusem, zmiany w naborze wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w związku z sytuacją epidemiczną, a także wsparcie dla szpitala w Łomży - to niektóre z tematów najnowszego wydania Radiowej Kroniki Województwa Podlaskiego. Zapraszamy do wysłuchania