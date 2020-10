Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 15.04.2020

Pandemia koronawirusa nie powinna wpłynąć na wykonywanie inwestycji drogowych w województwie podlaskim. Ewentualne zagrożenie dotyczy terminów oddania inwestycji – podkreśla i uspakaja wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. W kolejnym kwietniowym spotkaniu kroniki województwa podlaskiego podpowiemy też, firmom gdzie mają szukać odpowiedzi na pytania w związku z Podlaskim Pakietem Gospodarczym. Urząd Województwa podlaskiego na pomoc firmom przeznacza w pierwszej części 142 miliony złotych. W programie odpowiedź gdzie i do kogo mogą trafić te pieniądze. Teleportujemy się też do krainy przyrody, zaprosimy państwa do obejrzenia pięknej filmowej produkcji „Cztery Pory Roku”! To film o potencjale przyrodniczym doliny Narwi. Trwa 37 minut i pokazuje życie zwierząt podczas tytułowych czterech pór roku. W trakcie seansu można zobaczyć wiele gatunków ptaków, które są ewenementem w skali kraju. Film powstał na zlecenie Stowarzyszenia Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi przy wsparciu Województwa podlaskiego.