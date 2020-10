Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 10.06.2020

Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego przyznał rekordowe sumy dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Do gmin i miejscowości z woj. podlaskiego trafi w sumie ponad 3 miliony sto tys. złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania. 620 tys zł trafi do jednostek uczestniczących w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ostatnie dni to także docenienie lokalnych inicjatyw. Na ciekawe projekty Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył ponad 785 tysięcy złotych.