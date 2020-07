Radiowa kronika województwa podlaskiego - 01.07

Ponad 2.2 mln zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych trafiły do 18 podlaskich gmin. To kolejne, rekordowe wsparcie samorządu województwa na budowę i modernizacje dojazdówek . W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel blisko 1,7 mln zł. Kolejną ważną informacją dla kierowców jest oddanie do użytku obwodnicy Kupisk pod Łomżą. Inwestycja przez wiele miesięcy nie była przejezdna z powodu problemów, które zgłaszali mieszkańcy miejscowości przez którą przebiega. Na koniec zaproszenie m.in. na XX sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego.