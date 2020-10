Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego - 29.10.2020

Dziś w audycji o 7 mln dotacji dla firm Masterpress i Budrad w ramach dofinansowania na badania i rozwój. Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa przerwana. 1,5 mln zł na nowe kluby seniora, więcej miejsc przedszkolnych i pomoc w usuwaniu azbestu. 2 mln zł dotacji dla BCO. Będzie możliwy za to zakup nowego sprzętu. Białostockie Centrum Onkologii wstrzymało przyjęcia na oddział ginekologii onkologicznej. Do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej trafi drewniany kościół z Seroczyna. RCKiK w Białymstoku apeluje do osób, które przeszły covid-19 o oddawanie osocza. Ruszyła nowa kampania Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "Podlaskie. Dobrze tu być".