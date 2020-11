Burmistrz Miasta Siemiatycze - Piotr Siniakowicz

Urząd Miasta Siemiatycze

ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 65 65 800, fax 85 65 65 803

e-mail: urzad@siemiatycze.eu

link do strony internetowej gminy





Ośrodek Kultury:

Siemiatycki Ośrodek Kultury

ul. Legionów Piłsudskiego 1

17-300 Siemiatycze

e-mail: sok@zetobi.com.pl

Biblioteka:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Jabłonowskiej

ul. Górna 23 A

17-300 Siemiatycze

e-mail: mbpsiemiatycze@neostrada.pl

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków (I etap),

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bartosza Głowackiego i Powstania Styczniowego w Siemiatyczach (ZPORR),

uzbrojenie ok. 5 ha terenu pod inwestycje (PHARE),

projekt z zakresu edukacji ekologicznej (NFOŚiGW),

realizacja systemu monitoringu wizyjnego obejmującego obszary miasta zagrożone przestępczością.

Współpraca zagraniczna:

Zehdenick (Niemcy)

Castrolibero (Włochy)

Imprezy promocyjne:

Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych (styczeń)

Festyn Majowy (maj)

Nadbużański Przegląd Orkiestr Dętych (maj)

Dni Siemiatycz – Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę” (czerwiec)

Studio Lato Radia Białystok (sierpień)

Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza (sierpień)

Siemiatycze Blues Festiwal (sierpień)

Mistrzostwa Polski w Rajdach Enduro (sierpień)

Mistrzostwa Polski w Country – Cross ( sierpień)

Rowerowa Fala (październik)

Festiwal „Jesienne Trele” (październik – listopad)

Biegi Niepodległości (listopad)

Festiwal „Podlaska Jesień” (listopad)





Jako odrębna jednostka administracyjna Miasto Siemiatycze funkcjonuje od 1 stycznia 1992 r. W okresie poprzedzającym tj. od powstania samorządu do dnia 31 grudnia 1991 r. funkcjonowała jednostka administracyjna o nazwie Miasto i Gmina Siemiatycze.





Fontanna w centrum miasta



Siemiatycze wyróżniają się na tle innych miejscowości czystość, estetyka i porządek. Otoczenie trzech zalewów wodnych czyni z miasta świetne miejsce wypoczynkowe. To również dobre miejsce na inwestycje. W kraju i poza granicami znane są miejscowe produkty, zwłaszcza wyroby stolarskie. Silnie rozwiniętą gałęzią gospodarki jest także przetwórstwo owoców, warzyw i mleka. Imprezą wyróżniającą miasto o charakterze promocyjno – gospodarczym są Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza. Targi organizuje Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych przy współudziale władz miasta, powiatu i gminy.





Dawna synagoga



W działalności sportowej wyróżniają się : MKS CRESOVIA (piłka nożna), Towarzystwo Sportowe (piłka ręczna), Nadbużański Klub Motorowy i uczniowskie kluby sportowe Lider, Kangur, Danex. Siemiatycze są ważnym ośrodkiem sportów motorowych, rocznie odbywa się tu kilka imprez tego rodzaju, m.in. Mistrzostwa Polski w Rajdach Enduro.





Zalew



Działalność kulturalna skupia się wokół Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, przy którym działa Zespół Pieśni i Tańca Małe Podlasie. Imprezy wyróżniające miasto o charakterze kulturalnym to: Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę” oraz Siemiatycze Blues Festiwal.