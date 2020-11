Gmina Jasionówka

Wójt Gminy Jasionówka - Leszek Zawadzki

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

tel. 85 72 780 30, fax. 85 72 780 31

e-mail. sekretariat@jasionowka.pl

link do strony internetowej gminy







Dane podstawowe:

Liczba mieszkańców: 3147

Powierzchnia: 9676 ha

Ośrodek Kultury:

Gminny Ośrodek Kultury w Jasionówce

Rynek 19

19-122 Jasionówka

e-mail: gok@jasionowka.pl

Biblioteka:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasionówce

Rynek 19

19-122 Jasionówka

e-mail: biblioteka@jasionowka.pl



Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

Budowa drogi lokalnej z wykorzystaniem środków pozyskanych z programu SAPARD - rok 2005

Budowa dróg lokalnych z wykorzystaniem środków pozyskanych z Funduszu Rekultywacji Gruntów - rok 2006

Planowane imprezy promocyjne:

Corocznie organizowane w lipcu Dni Jasionówki - imprezy kulturalne i rozrywkowe i integracyjne, przeznaczone dla mieszkańcow Gminy organizowane przez Wójta Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Jasionówce

Bieg Olimpijski - impreza sportowa o charakterze masowym organizowana cyklicznie w październiku każdego roku przez Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasionówce przy współpracy z Urzędem Gminy w Jasionówce





Pierwszym Wójtem Gminy Jasionówka, wyłonionym w wyniku demokratycznych wyborów samorządowych w roku 1990, był Jan Hryniewicki. W czasie kolejnych dwóch kadencji funkcję Wójta pełniła Elżbieta Kraszewska, a następnie Janina Chojnowska. Obecnie stanowisko to piastuje Wiesława Kitlas.







Jasionówka leży przy dawnym trakcie królewskim, który łączył Tykocin i Knyszyn z Grodnem oraz Wilnem. Swoją znakomitą historię zawdzięcza epoce Jagiellonów , a zwlaszcza królowej Bonie i Zygmuntowi Augustowi. Obecnie część Gminy leży w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Na rzece Brzozówce można spotkać tamy zbudowane przez bobry, w Parku Krajobrazowym gatunki roślin chronionych i rzadkich oraz ptactwo nie spotykane w innych rejonach kraju. Urozmaicony krajobraz, cisza i spokój oraz czyste powietrze to atuty naszej Gminy, sprzyjające miłemu wypoczynkowi. Od kilku lat ochłodę w upalne dni można też znaleźć nad malowniczo położonym zalewem.







Na terenie Gminy od 96 lat działa jednostka OSP, która w niezwykły sposób pielęgnuje strażackie tradycje z początku wieku, stworzyła bowiem pierwszą w powiecie monieckim izbę tradycji związanej z historią pożarnictwa i dziejów naszej "małej ojczyzny".







Na uwagę zasługuje też wieloletnia działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która zdobyła wiele nagród i wyróżnień w przeglądach krajowych oraz międzynarodowych. Dwukrotnie gościła w Watykanie na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 1997 i 2001. , z rąk którego otrzymała Odznaczenie Stolicy Apostolskiej Pro Ecelesia et Pontifice.







Na terenie Gminy aktywną działalność prowadzi Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja, które realizuje szereg akcji i przedsięwzięć na rzecz mieszkańców i rozwoju Gminy, m.in. coroczną imprezę sportową o charakterze masowym "Bieg Olimpijski".