Burmistrz Nowogrodu - Grzegorz Andrzej Palka

Urząd Miejski w Nowogrodzie

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

tel. 86 217 55 28, fax: 86 217 55 20

e-mail: umnowogrod@wp.pl

link do strony internetowej gminy

Gmina Nowogród położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Znaczna jej część stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, który uznany został za bardzo znaczący i wskazany do szczególnej ochrony. Powierzchnia gminy wynosi 10098 ha. Zamieszkuje ją 4029 osób.

Położenie nad Narwią sprzyja rozwojowi turystyki wodnej. Wspaniałych wrażeń dostarcza wyprawa gondolami z Łomży do Nowogrodu. Cudownie jest powiosłować kajakiem, pychówką lub canoe po rzecznych odnogach. Miłośnicy militariów mogą przejść szlakiem schronów bojowych SGO „Narew” od Nowogrodu przez Szablak do Łomży. Między Nowogrodem i Szablakiem są znakomite warunki do uprawiania paintball’u. Narew, Pisa i starorzecza stanowią raj dla wędkarzy; ryby biorą prawie zawsze. Zdarza się 40 kilogramowy sum, rzadka brzana, węgorz, jaź. Jesień, to czas grzybobrania, a grzybów ci u nas dostatek. Po wędkowaniu i grzybobraniu zapraszamy na kołduny, parzaki, rejbak i psiwo kozicowe, które usuną zmęczenie i wzmogą siły witalne.

Największą atrakcją jest Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie położony na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej na wprost ujścia Pisy do Narwi. Utworzył go w 1927 roku Adam Chętnik. Na powierzchni około 3,5 ha znajdują się 23 budynki z wyposażeniem oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury. Na terenie skansenu znajdują się pozostałości średniowiecznego grodu Piastów Mazowieckich.

Na terenie gminy i Nowogrodu znajdują się trzy linie umocnień z czasów II wojny światowej – linia schronów bojowych SGO „Narew” (1939 r.), sowiecka linia Mołotowa (1941 r.) i bunkry niemieckiej linii obrony z 1944 r.

Miejsca warte odwiedzenia:

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie,

linia schronów bojowych z 1939 r., sowiecka linia Mołotowa i bunkry niemieckiej linii obrony z 1944 r.,

zabytkowy kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie.

źródło/fot.: Urząd Miejski w Nowogrodzie

oprac. Władysław Tokarski