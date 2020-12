Burmistrz Kleszczel - Aleksander Sielicki

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

tel. 85 681 80 04, fax: 85 681 80 04 w. 29

e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl

link do strony internetowej gminy

Gmina Kleszczele położona jest w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim, w obszarze Zielonych Płuc Polski. Gmina zajmuje powierzchnię 14.262 ha, i liczy ponad 2.400 mieszkńców. Gminę tworzy 14 sołectw. Od strony wschodniej gmina przylega do granicy z Republiką Białoruś.

Gminę wyróżniają szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, unikatowa drewniana zabudowa i zabytki sakralne. Wyznaczone zostały tu dwa obszary należące do sieci Natura 2000. Przez obszar gminy przebiegają szlaki rowerowe i piesze.

W Sakach znajduje się Prawosławny Monaster św. Dymitra Sołuńskiego, a w Zaleszanach Żeński Dom Zakonny p.w. św. Wielkomęczennicy Katarzyny.

Gmina posiada położone przy drodze krajowej prowadzącej do przejścia granicznego w Połowcach tereny inwestycyjne o pow. 20 ha i w okolicy zalewu w Repczycach ok. 2 ha, które są atrakcyjną lokalizacją do prowadzenia działalności gospodarczej.

Letnią atrakcją turystyczną jest oddalony o ok. 2 km od Kleszczel, otoczony lasem, zalew w Repczycach o powierzchni ok. 11 ha z polem namiotowym, kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego, plażą, placem zabaw dla dzieci, boiskami do gry w piłkę plażową i koszykówkę.

Miejsca warte odwiedzenia:

drewniana dzwonnica z 1709 r. w Kleszczelach,

prawosławna murowana cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP z 1870 r.,

drewniana cerkiew p.w. św. Dymitra w Sakach z końca XVIII w.,

cerkiew murowana p.w. św. Mikołaja we wsi Kośna z ok. 1870 r.,

kościół katolicki p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego z 1910 r. w Kleszczelach z drewnianą dzwonnicą z 1923 r.

cerkwie i kapliczki w Dobrowodzie, Kleszczelach, Suchowolcach.

unikatowy zespół dworca kolejowego w Kleszczelach zbudowany w stylu "szwajcarskim" przez władze carskie pod koniec XIX w. wzdłuż linii kolejowej Białystok - Brześć.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach z pokojami gościnnymi, herbaciarnią „Filiżanka Smaków”, Centrum Informacji Turystycznej, wypożyczalnią rowerów oraz wystawą minerałów Mikołaja Podłaszczyka „Komnata ametystowa” (jedną z największych kolekcji ametystów w kraju) i wystawami okazjonalnymi malarstwa, fotografii i rękodzieła ludowego.

źródło/fot.: Urząd Miejski w Kleszczelach

oprac. Władysław Tokarski