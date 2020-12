Burmistrz Szczuczyna - Artur Kuczyński

Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

tel. 86 273 50 80, fax: 86 273 50 80 w. 230

e-mail: um@szczuczyn.pl

ink do strony internetowej gminy

Gmina Szczuczyn to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie grajewskim na obszarze Zielonych Płuc Polski. Miasto Szczuczyn położone jest w dolinie rzeki Wissy (dopływ Biebrzy). Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe: nr 61 Warszawa – Łomża – Augustów oraz nr 58 Szczuczyn – Biała Piska – Pisz – Szczytno.

Gmina Szczuczyn zajmuje powierzchnię 115,72 km² i liczy 6240 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2020 r.). W skład gminy wchodzi miasto Szczuczyn i 29 sołectw.

Dzięki korzystnemu położeniu oraz powstającej trasie Via Baltica miasto Szczuczyn jest atrakcyjne do prowadzenia działalności produkcyjnej i przemysłowej. Dobrym posunięciem było pozyskanie środków pozabudżetowych i wybudowanie na obszarze 15 ha terenów inwestycyjnych oraz przyłączenie ich do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu pozyskano nowe zakłady produkcyjne oraz miejsca pracy dla mieszkańców.

Miejsca warte odwiedzenia:

Barokowy Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie wraz z popijarskim kompleksem klasztornym, w którym utworzono Centrum Muzealno-Warsztatowe.

Kościół pw. św. Stanisława w Niedźwiadnej - należy do najwyższej klasy zabytków architektury późnogotyckiej Podlasia.

Pomnik Stanisława Antoniego Szczuki – założyciela Szczuczyna, podkanclerzego litewskiego, sekretarza króla Jana III Sobieskiego.

Unikatowy system fortyfikacji obronnych z czasów II wojny światowej (odcinek Linii Mołotowa) z bunkrami, schronami i umocnieniami oraz przykładami zabytkowej infrastruktury dawnej granicy Rzeczypospolitej z III Rzeszą.

„Spiżarnia pod Klasztorem” – ekologiczny sklep zlokalizowany w Centrum Produktu Lokalnego.

źródło/fot.: Urząd Miejski w Szczuczynie

oprac. Władysław Tokarski