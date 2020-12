Burmistrz Supraśla - Radosław Dobrowolski

Urząd Miejski w Supraślu

ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl

Gmina Supraśl jest gminą miejsko-wiejską położoną na Wysoczyźnie Białostockiej, w samym środku Puszczy Knyszyńskiej. Gmina zajmuje powierzchnię 188. km 2 i liczy 15 300 mieszkańców. Gminę tworzy 17 sołectw. Siedzibą gminy jest miasto Supraśl położone 15 km od Białegostoku.

Supraśl to niezwykle atrakcyjny zakątek Podlasia i Puszczy Knyszyńskiej, mający ponad 500-letnią historię, która złotymi zgłoskami wpisała się w historię Rzeczypospolitej.

Tylko tu odnajdziemy zaciszne miejsca z drewnianymi domami, kościołami, cerkwiami i kapliczkami. To tu zamieszkują: Polacy, Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, potomkowie Żydów i Niemców. Wyznawcy katolicyzmu, prawosławia, judaizmu czy protestantyzmu. Tu znajdziemy niepowtarzalne miejsca ulubione przez reżyserów filmowych znakomitych polskich seriali takich jak „Blondynka” czy „U Pana Boga za piecem” lub „U Pana Boga w ogródku”.

Supraśl to wpisany na stałe w krajobraz przepiękny Monastyr z najnowocześniejszym w Polsce Muzeum Ikon oraz liczne zabytki architektury XIX wiecznej. To również przepiękna urokliwa dolina rzeki Supraśl z bogatą florą i fauną Puszczy Knyszyńskiej, wspaniała do organizowania spływów kajakowych.

Supraśl jest jednym z najmłodszych polskich uzdrowisk i drugim obok Augustowa kurortem na Podlasiu. Współczesny Supraśl to urocza, leśna polana usytuowana w centrum Puszczy Knyszyńskiej, gdzie głównym walorem, decydującym o rozwoju turystyki uzdrowiskowej jest przyroda. To miejsce, gdzie czas wydaje się płynąć wolniej, a sosnowy las, kształtuje mikroklimat. Tu unoszą się zdrowotne sosnowe olejki eteryczne, a przy śpiewie ptaków odpoczywają zaganiani współczesnością ludzie.

Miejsca warte odwiedzenia:

Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu.

Muzeum Ikon.

Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa.

Bulwary im. W. Wołkowa w Supraślu.

Pałac Buchholtza w Supraślu.

Miejsce Pamięci Narodowej - Cmentarz Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze.

Arboretum w Kopnej Górze (oraz lasy Puszczy Knyszyńskiej).

Zabytkowy cmentarz w Grabówce oraz pomnik ofiar zbrodni hitlerowskiej na Białostocczyźnie z lat 1941-44.

źródło/fot.: Urząd Miejski w Supraślu

oprac. Władysław Tokarski