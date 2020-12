Burmistrz Michałowa - Marek Nazarko

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

tel. 85 713 17 74, fax: 85 717 90 41

sekretariat@michalowo.eu

link do strony internetowej gminy

Gmina Michałowo jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie białostockim w województwie podlaskim. Sąsiaduje z gminami Gródek, Narew, Narewka i Zabłudów, a od wschodu gmina graniczy z Białorusią. Zajmuje powierzchnię ok. 40919 ha. Gminę zamieszkuje około 6 tysięcy stałych mieszkańców, z tego ponad 3 tysiące mieszka w Michałowie. W skład gminy wchodzi 27 sołectw. Jest to dynamicznie rozwijająca się gmina z nowoczesną infrastrukturą i ogromnym potencjałem inwestycyjnym. Przy wjeździe do miasta od strony Białegostoku stoi witacz #Michałowo, który zachęca do odwiedzenia i atrakcyjnie oświetla wieczorową porą pobliski teren.

Miejsca warte odwiedzenia:

Zalew wodny Siemianówka, jedne z największych sztucznych jezior zaporowych. Znajduje się tam piaszczysta plaża (miejscowość Bondary), z atrakcyjną infrastrukturą tj. wieża widokowa, wiata z miejscem rekreacyjnym, duży drewniany pomost, parasole trzcinowe, street workout combo siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, jak również wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii Niezabudka – z bogatymi zbiorami ponad 50 tys. archiwalnych zdjęć, pocztówek, dokumentów, map, gazet, ulotek, oraz przedwojennych i tuż powojennych znaczków i całostek. Więcej na stronie: pracownia.michalowo.eu

Kryta pływalnia „Na fali” – nowoczesny obiekt rekreacyjny posiadający pełnowymiarowy basen treningowy (12 x25 m), basen do hydromasażu, jacuzzi, saunę i siłownię oraz spiralną zjeżdżalnię wodną. Więcej na stronie: mosir.michalowo.eu

Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – ośrodek artystyczny zajmujący się promocją twórczości ludowej. Więcej na stronie: cplsokole.pl

Rezerwat przyrody Gorbacz – chroni jedno z ostatnich w tym regionie jezior polodowcowych. Rezerwat obejmuje oligotroficzne jezioro z interesującą roślinnością.

Ruiny kościoła pw. Świętego Antoniego w Jałówce

Ruiny pałacu i park krajobrazowy w Hieronimowie

Szlaki turystyczne piesze i rowerowe gwarantują nie tylko spotkanie z przyrodą, ale i wielokulturowością regionu. Niezwykle ciekawy Szlak Cerkwi Prawosławnych pozwala odkryć piękne drewniane budowle sakralne.

źródło/fot.: Urząd Miejski w Michałowie

oprac. Władysław Tokarski