Burmistrz Łap - Krzysztof Gołaszewski

Urząd Miejski w Łapach

ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

tel. 85 715 22 51, fax: 85 715 22 56

e-mail: sekretariat@um.lapy.pl

Gmina Łapy położona jest w południowo-zachodniej części powiatu białostockiego w samym sercu Narwiańskiego Parku Narodowego. Gmina zajmuje powierzchnie 11510 ha i liczy 21 000 mieszkańców. W skład gminy wchodzi miasto Łapy i 26 sołectw.

Miasto Łapy położone jest w odległości 20 km na zachód od Białegostoku, około 70 km od granicy z Białorusią i niespełna 150 km od Warszawy. Gmina znajduje się w rozwidleniu dwóch głównych dróg ekspresowych: Warszawa – Białystok oraz planowanej do budowy S19 Białystok – Lublin. Bezpośrednio przez miasto przebiega główna linia kolejowa północno-wschodniej Polski Rail Baltica. Łapy połączone są z Białymstokiem czteropasmową drogą.

Przez cały obszar gminy Łapy przepływa rzeka Narew, która tworzy zachwycające rozlewiska i skomplikowane labirynty starorzeczy. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mają możliwość bezpośredniego obcowania z dziką przyrodą i poznawania jej piękna z kajaków, rowerów i pieszo. Poza doliną rzeki warto również odwiedzić miejsca zabytkowe związane m.in. z bogatą tradycją kolejarską miasta jak np. osiedla kolejowe na Wygwizdowie i Osse, w Uhowie kościół parafialny i Galerię Narwiańską. Łapy to także idealne miejsce do zamieszkania (bliskość Białegostoku i dogodne połączenie komunikacyjne) oraz do inwestowania (Podstrefa Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

Miejsca warte odwiedzenia:

Sanktuarium Maryjne w Płonce Kościelnej.

Baseny letnie w Płonce Kościelnej.

Plaża w Uhowie.

Kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach.

Rzeka Narew i Narwiański Park Narodowy (spływ kajakowy i Narwiański Triathlon Bagienny).

źródło: Urząd Miejski w Łapach

oprac. Władysław Tokarski

fot. Marcin Nawrocki