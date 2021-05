Rozstrzygnięto konkurs Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Projekty do konkursu zostały zgłoszone m.in. przez gminne ośrodki kultury, stowarzyszenia, lokalne grupy działania, stacje doświadczalne, organizacje turystyczne i koła gospodyń wiejskich. Otrzymane pieniądze przeznaczą na różne formy aktywizacji mieszkańców wsi.

– Na budowanie sieci obszarów wiejskich, na dzielnie się dobrymi praktykami, na testowanie nowych rozwiązań dla organizacji, które wystartowały w konkursie i są to różnego rodzaju stowarzyszenia działające, na trwałe wpisujące się w koloryt podlaskich wsi – wyjaśniał Stanisław Derehajło.

Marek Siniło, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej, odebrał symboliczny czek o wartości ponad 5,5 tys. zł na projekt „Pszczoła bliżej nas”. Z otrzymanych pieniędzy Podlaska Izba Rolnicza zorganizuje konkurs dla dzieci szkół podstawowych. Jego celem jest uświadomienie, jakie korzyści płyną z hodowli pszczół, a także jaką rolę odgrywają w rolnictwie.

- Pszczelarstwo to bardzo ciekawy i ważny temat dla rolników, dlatego chcielibyśmy go propagować wśród najmłodszych. Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli to zrealizować – mówił.